Раскрыты девять главных табу для желудка

Пользователь китайской платформы Sohu раскрыл, чего стоит избегать, чтобы желудок оставался здоровым. Девять главных табу для желудка приводит издание «ИноСМИ».

Так, необходимо исключить нерегулярное питание, поскольку когда организм голоден, желудочная кислота и белок не нейтрализуются поступающей пищей, и их концентрация становится слишком высокой. При этом переедание во время обеда влияет на защитный механизм желудка, заставляя пищу слишком долго оставаться в желудке, растягивая его.

Эмоциональный стресс может распространиться на лимбическую систему через кору головного мозга, тем самым влияя на вегетативную нервную систему и приводя к дисфункции желудочно-кишечного тракта. В результате защитная пленка слизистой оболочки повреждается, что может привести к язве желудка.

Из-за слишком быстрого поглощения пищи еда попадает в желудок недостаточно пережеванной, увеличивая нагрузку на ЖКТ. В долгосрочной перспективе это может стать причиной ряда заболеваний желудка.

Пользователь портала также напомнил, что нельзя отказываться от завтрака, поскольку в будущем возникнут проблемы с желудком. Кроме того, необходимо отказаться от питья молока натощак, поскольку белок, жир и сахар в молоке приводят к секреции желудочного сока.

Ежедневное употребление большого количества газированных напитков плохо не только для желудка, но и приводит к увеличению веса. Также слишком твердая пища плохо переваривается в желудке. Таким образом, это вызывает механический износ желудка и может послужить причиной образования язвы.

Употребление грязной пищи может легко привести к заражению бактерией Helicobacter pylori, а переедание во время ужина может привести к ожирению, заключил пользователь платформы.