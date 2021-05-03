Легендарный американский миллиардер выбрал себе преемника

Легендарный американский миллиардер Уоррен Баффет выбрал своего преемника на посту главы компании Berkshire Hathaway. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам 90-летнего Баффета, члены совета директоров пришли к соглашению, что если с миллиардером что-то случится, то его место займет вице-президент компании Грег Абель.

«Если, не дай бог, с Грегом что-нибудь случится, то компанию возглавит [вице-президент Berkshire Hathaway] Аджит Джайн», — рассказал Баффет. Миллиардер пояснил, что ключевым фактором стал возраст кандидатов — Абелю 59 лет, а Джайну — 69.

Основанная Баффетом компания Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 миллиарда долларов. При этом в сентябре прошлого года инвестор оказался в числе самых обедневших американских богачей. Он потерял 7,3 миллиарда долларов. Среди причин аналитики называют то, что в июле прошлого года компания Berkshire Hathaway пожертвовала на благотворительность акции на 2,9 миллиарда долларов.