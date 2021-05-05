Экономист раскритиковал законопроект о налоге на роскошь

Экономист и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган раскритиковал законопроект о налоге на роскошь. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению экономиста, увеличивать занятость населения гораздо важнее, чем «раздавать деньги от государства». «Ну, раздали сегодня, завтра, а, пардон, из каких денег раздавать? Из налогов. Теперь наши депутаты говорят, давайте поднимем налог на роскошь. Принцип у нас такой: давайте сделаем меньше богатых людей. А не надо душить богатых, лучше давать возможность зарабатывать бедным. Забрать у богатых с тем, чтобы раздать бедным — это порочная практика», — сказал Коган.

Он также подчеркнул, что при нынешнем направлении развития в России сохранится отток населения и курс на обеднение, однако резкого кризиса не будет. «Это не будет кризис, это вялотекущая ситуация, в которой мы находимся уже достаточно долгое время. Стране нужен прорыв, принципиальное изменение стратегии. Нынешняя даже повышает устойчивость государства, но это тупиковый путь. Он может длиться еще пять-десять лет», — отметил экономист.

4 мая стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, согласно которому с 2022 года в стране могут ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.