Украинцы рассказали о рабском труде за гроши в Польше

В Польше начинается сезон по сбору урожая клубники, черешни, смородины, в связи с чем местные фермеры начинают активный поиск дешевой рабочей силы из Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Для въезда в страну сезонным работникам нужно сдать тест на коронавирус и получить разрешение в визовых центрах. Польским фермерам потребуется около 100 тысяч рабочих рук, а в этом году ожидается рекордный урожай. При этом сезонным работникам стали меньше платить по сравнению с доковидными временами.

Сбор фруктов и овощей в Польше сами украинцы называют рабским трудом за гроши. Работодатели обещают им комфортные условия проживания и бесплатное питание, но на деле работникам приходится жить по 10-20 человек в одной комнате в домике, похожем на сарай, и спать на досках, при этом кормят их бутербродом с «зупой». Ирина Погребняк из Ивано-Франковска рассказывает, что приходится работать по 12-14 часов, стоя на коленях под солнцепеком, хозяин бракует часть ягод, другие работники могут своровать собранные корзинки.

Украинцы признаются, что на такой «адской работе» можно «сдохнуть» либо потом тратить большие деньги на лечение аллергии, вызванной химикатами. Однако многим приходится ехать на заработки в Польшу, потому что на Украине нет работы.