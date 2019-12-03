Зеленский поманил уехавших украинцев дешевыми кредитами

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook заявил о запуске государственной программы по стимулированию возвращения соотечественников на родину. На первом этапе она предусматривает доступные кредиты.

По его словам, граждане смогут получать займы на собственное дело по льготной ставке — пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от размера бизнеса и созданных им новых рабочих мест.

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Программу назвали «Возвращайтесь и оставайтесь». Зеленский напомнил, что во всем мире живет 65 миллионов украинцев и власти республики хотели бы, чтобы они вернулись на родину. По его словам, в правительстве много интересных идей по их поддержке и все детали предложения опубликуют в ближайшее время.

В июле Минфин Украины сообщил, что 18 процентов трудоспособного населения страны (3,2 миллиона человек) находится на заработках за границей, в основном в Польше и России.

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