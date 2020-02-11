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В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии

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Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии. Об этом сообщает Polstatnews.

Преступники при нападении выкрикивали, в частности, националистический лозунг «Польша для поляков» и оскорбительные фразы в отношении украинцев, которых было двое. Известно, что среди пострадавших была женщина.

Лица нападавших зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия.

Сообщается, что пострадавшие получили травмы, которые не угрожают их жизни. Как минимум у одного человека сломаны кости черепа. Один из них рассказал, что его поразило равнодушное отношение окружающих людей.

В 2019 году уехавшие на заработки в Польшу украинцы жаловались на издевательства и унижения из-за их национальности. По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на заработки за рубеж) сталкиваются с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений». Он рассказал, что правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинских граждан и отказываются проводить расследования.

В конце сентября 2019 года Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран. При этом украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила об участившихся случаях нападения поляков на украинских граждан за последние четыре года.

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