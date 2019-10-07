Украинцев в Польше избили до паралича за украинскую речь

В польском городе Владыславово охрана ночного клуба избила двух братьев-гастарбайтеров за украинскую речь. Об этом сообщает издание Dziennik Baltycki.

Инцидент произошел в августе, однако о нем стало известно только сейчас. Отмечается, что украинцы официально работали в Польше и в один из выходных дней решили посетить ночной клуб. По словам очевидцев, молодые люди вели себя спокойно и культурно. Нападение произошло, когда они вышли покурить и начали говорить между собой на родном языке.

Охранники заведения, услышав украинскую речь, избили их, применив при этом слезоточивый газ. В результате драки один из пострадавших впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга и частичную потерю памяти. Кроме того, у него до сих пор парализована одна сторона тела. Молодой человек не в состоянии разговаривать.

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Сообщается, что нападавшим были предъявлены обвинения по факту нанесения телесных повреждений. Один из поляков был отправлен под арест на три месяца. Другой находится под наблюдением правоохранительных органов под подпиской о невыезде. Родственники пострадавшего организовали сбор средств на реабилитацию.

25 сентября стало известно, что в населенном пункте Яворово Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата.

В конце сентября Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран. При этом украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила об участившихся случаях нападения поляков на украинских граждан за последние четыре года. Один из недавних инцидентов, о которых она говорила, произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа местных жителей избила студента, предварительно убедившись в том, что он украинец.

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