Правозащитники рассказали о страданиях украинцев в Польше

Уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на издевательства и унижения из-за их национальности. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане (украинцы, уехавшие на заработки за рубеж — прим. «Ленты. ру») сталкиваются с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений». Он рассказал, что правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинских граждан и отказываются проводить расследования. Махинько добавил, что инциденты с украинцами происходят ежедневно, при этом сами поляки «не боятся» гастарбайтеров, поскольку их за это не наказывают.

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По мнению адвоката Ирины Мизиной, которая защищает права украинцев в Польше, местная полиция старается отказывать в приеме заявлений, если «никого не убили», однако расследует все дела независимо от национальности. «Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно», — сказала юрист.

7 октября сообщалось, что в польском городе Владыславово охрана ночного клуба избила двух братьев-гастарбайтеров за украинскую речь. В результате драки один из пострадавших впал в кому. Врачи диагностировали у него травму головного мозга и частичную потерю памяти.

В конце сентября Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран. При этом украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила об участившихся случаях нападения поляков на украинских граждан за последние четыре года. Один из недавних инцидентов, о которых она говорила, произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа местных жителей избила студента, предварительно убедившись в том, что он украинец.

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