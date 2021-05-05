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ВОЗ предостерегла от употребления чрезмерного количества соли

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли людей от употребления чрезмерного количества соли. Так, согласно новому докладу организации, большая часть населения планеты в среднем потребляет не менее 10 граммов соли в день, тогда как предельная норма, установленная ВОЗ, составляет 5 граммов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам экспертов, употребление чрезмерного количества соли представляет угрозу, в том числе повышая вероятность развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Они также отметили, что потребление переработанных продуктов питания быстро повышает поступление натрия в организм.

В докладе также указывается, что большинство людей не знают, какое количество соли они потребляют. В документе привели ориентиры по содержанию соли в продуктах, включая хлеб, масло, чипсы, печенье, пиццу и консервы.

Ранее россиянам рассказали об опасности скрытой соли в еде.

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