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Россиянам рассказали об опасности скрытой соли в еде

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Фото: Unsplash

В еде может находиться скрытая соль, представляющая опасность для организма. Об этом россиянам рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что физиологическая норма потребления соли в день для взрослого — 5 граммов, около чайной ложки. Такое количество нужно организму, чтобы поддерживать водно-минеральный баланс, проводить нервные импульсы и поддерживать работу мышц.

При этом 80 процентов объема приходится на скрытую соль из продуктов, где ее быть почти не должно. Изначально много соли содержится в продуктах животного происхождения. Съев бутерброд с колбасой и сыром, за перекус можно получить дневную норму соли.

Чтобы этого избежать, стоит отказаться от полуфабрикатов, например, делать томатный сок самостоятельно. Также не стоит солить блюда во время приготовления пищи, в том числе воду, в которой будут вариться ингредиенты. Кроме того, стоит отказаться от бульонных кубиков и смесей специй. Контроль за потреблением соли поможет снизить риск развития болезней сердца и сосудов.

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