Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Украина осталась без американского газа из-за России
Телезрители вспомнили самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Неймар прокомментировал драку со своим участием в матче ПСЖ
Раскрыт популярный обман при оформлении ипотеки в России
Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
Свет от смартфонов оказался опасным для кожи
Названа причина обрушения в российской шахте
Поедающий птицу огромный паук попал на видео
Новости партнеров

Россиянам перечислили альтернативы соли

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Соль можно заменить пряными травами, специями, лимоном, соком лайма, чесноком, овощной солью и другими продуктами. Такие альтернативы россиянам перечислил Роспотребнадзор, передает РИА Новости в понедельник, 14 сентября.

В ведомстве напомнили, что норма потребления соли не превышает пяти граммов в день и одного грамма — для людей с гипертонической болезнью, тогда как россияне обычно едят в среднем 12 граммов. Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета и хронических болезней легких.

Снизить потребление соли можно, если отказаться от нее при приготовлении пищи. Рекомендуется отказаться от бульонных кубиков, не добавлять соль во время готовки и не добавлять в еду готовые соусы.

Также в ведомстве посоветовали убрать с обеденного стола солонку и не покупать готовый томатный сок в магазине.

При этом в Роспотребнадзоре признали, что такие способы помогут снизить потребление соли максимум на 20 процентов, поскольку 80 процентов приходится на так называемую «скрытую» соль: хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы и так далее.

Ранее врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина назвала соль самым вредным для почек продуктом. «Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль», — заявила она. Врач заметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых присутствует много соли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы лучшие маринованные огурцы
Россиянам рассказали об опасности вчерашней заварки
Назван самый вредный для почек продукт
Другие материалы рубрики
Россия00:0312 сентября

«Дед загремел на четыре года. Хорошо, что не расстреляли»

Как россияне создают образ Сталина-спасителя и оправдывают его преступления
09:29Сегодня

Врио губернатора Севастополя победил на выборах главы города

09:18Сегодня

Названа причина обрушения в российской шахте

08:54Сегодня

В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Россия00:0211 сентября

«У меня подкосились колени»

Смерть 9-летней Лизы в Саратове потрясла Россию. Что ее мать думает об убийце, чиновниках и жизни
08:38Сегодня

Названо число впавших в депрессию из-за самоизоляции школьников

08:10Сегодня

В обрушившейся российской шахте погибли два человека

07:12Сегодня

Поклонская направила в ООН информацию о водоснабжении Крыма

Россия13:00 9 сентября

Сионисты, алкоголики и фанатики

30 лет назад убили одного из главных священников России — Александра Меня. Дело так и не раскрыто
05:45Сегодня

Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию

05:22Сегодня

Россиянам пообещали потепление до 24 градусов

04:53Сегодня

Пьяным россиянам запретят ездить на самокатах

Россия
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России
«Дед загремел на четыре года. Хорошо, что не расстреляли»
Как россияне создают образ Сталина-спасителя и оправдывают его преступления
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
«У меня подкосились колени»
Смерть 9-летней Лизы в Саратове потрясла Россию. Что ее мать думает об убийце, чиновниках и жизни
Экзитполы вывели партию «Новые люди» в топ-5 по итогам региональных выборов
Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах
Сионисты, алкоголики и фанатики
30 лет назад убили одного из главных священников России — Александра Меня. Дело так и не раскрыто
Все материалы
Мир
Ученика арестовали за нахождение в школе в дни дистанционного обучения
Трамп допустил возможность избрания женщины президентом США
США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Все материалы
Бывший СССР
Лидера белорусской оппозиции внезапно перевели в другой СИЗО
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
МВД Белоруссии сравнило число участников протестных и провластных митингов
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
Против пообещавшего яркое возвращение в Белоруссию оппозиционера завели дело
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
Адвоката Колесниковой арестовали
Все материалы
Экономика
В России предложили авансом брать налог с трудовых мигрантов
Треть россиян признались в просмотре YouTube на работе
Александр ЛукашенкоТрактор заглох
Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?
Газпромбанк создал совет по устойчивому развитию
Александр Чернощекин«Средств по программе льготного кредитования хватит до конца сентября»
Старший вице-президент ПСБ о работе банка по госпрограмме кредитования бизнеса
Пиво пометят
Власти пытаются легализовать отрасль с помощью маркировки
Названы лучшие маринованные огурцы
Все материалы
Силовые структуры
В Москве мужчина зарезал жену у торгового центра
Адвокат Егора Жукова отозвал жалобу на приговор
Таинственный мистер Икс
Как легендарный советский разведчик спас мир от третьей мировой войны
Адвокат Пашаев признался в нарушениях при защите Ефремова
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генпрокурор России объяснил опасность АУЕ
Михаил ЕфремовЕфремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце
Актера взяли под стражу в зале суда
Все материалы
Наука и техника
F-35A стали Су-57
Яблочный сбор
 
Microsoft объяснила необходимость собственного браузера
«Мозг на стероидах»
 
Бывший командир российской АПЛ раскрыл секрет ракетного удара
Делу — время
Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Huawei останется без дисплеев Samsung
Все материалы
Спорт
Появилось видео главного боя UFC Vegas 10
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Глава UFC отреагировал на казнь иранского борца
«Новый сезон в подарок»: где смотреть Английскую премьер-лигу
Где смотреть АПЛ-2020/2021: бесплатные онлайн-трансляции матчей, бонус в подарок
Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Нурмагомедов рассказал об отношениях с Гэтжи
Все материалы
Культура
Время новых героев
Любящий гей, опасная феминистка и коп в плаще: какими стали главные персонажи кинокомиксов
Группа «Комсомольск»«Все, в чем мы живем — выдуманный мир»
Илон Маск, Чечня и политика. Группа «Комсомольск» о новом альбоме и сложных мемах
Михаил Ефремов«Он человек порядочный, но больной»
Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Все материалы
Интернет и СМИ
Отец запретил дочери стать донором для брата и обрел сторонников
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
«Революционный» метод поедания блинчиков стал популярным в сети
Владельцы TikTok отказались продавать приложение Microsoft
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Сотрудник RT в Белоруссии пожаловался на угрозы
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем
Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Все материалы
Путешествия
Названы лучшие пляжи в России только для взрослых
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Стюардессы перевезли килограммы героина в трусах и пошли под суд
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Молодых туристок изнасиловали и избили на популярном курорте
Все материалы
Из жизни
Поедающий птицу огромный паук попал на видео
Мужчина и женщина сняли порно в парке и скрылись от полиции
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Женщина погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Прожившие в браке 48 лет муж и жена умерли с разницей в четыре минуты
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Бронированный лимузин короля Иордании продают с огромной скидкой
Мотоциклы с двигателями V8
А также V10 и V12: двухколесные чудища, чьим моторам позавидуют автомобили
Завод ЗАЗ глобально модернизировали для сборки Lada и Renault
Самый дорогой внедорожный Lexus: видеообзор
Lexus LX за 10 миллионов со звездным небом и минибаром
Генеральный директор Volkswagen назвал Tesla Model Y эталоном
Maserati MC20: суперкар с технологиями Формулы-1
С него начнётся новая глава в истории итальянского бренда
Объем атмосферного V10 на Dodge Viper увеличили до 9,0 литров
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы