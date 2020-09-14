Россиянам перечислили альтернативы соли

Соль можно заменить пряными травами, специями, лимоном, соком лайма, чесноком, овощной солью и другими продуктами. Такие альтернативы россиянам перечислил Роспотребнадзор, передает РИА Новости в понедельник, 14 сентября.

В ведомстве напомнили, что норма потребления соли не превышает пяти граммов в день и одного грамма — для людей с гипертонической болезнью, тогда как россияне обычно едят в среднем 12 граммов. Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета и хронических болезней легких.

Снизить потребление соли можно, если отказаться от нее при приготовлении пищи. Рекомендуется отказаться от бульонных кубиков, не добавлять соль во время готовки и не добавлять в еду готовые соусы.

Также в ведомстве посоветовали убрать с обеденного стола солонку и не покупать готовый томатный сок в магазине.

При этом в Роспотребнадзоре признали, что такие способы помогут снизить потребление соли максимум на 20 процентов, поскольку 80 процентов приходится на так называемую «скрытую» соль: хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы и так далее.

Ранее врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина назвала соль самым вредным для почек продуктом. «Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль», — заявила она. Врач заметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых присутствует много соли.