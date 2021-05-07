Россиянам расскажут в соцсетях о роли искусства в победе над фашизмом

Россиянам в соцсетях Twitter и Facebook расскажут о том, какую роль сыграло искусство в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. Соответствующий проект запускают постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

По словам Стржижовского, в рамках проекта «Искусство Победы» в течение ближайших дней до 9 Мая пользователям на русском и английском языках будут рассказаны истории о том, как советские художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы «укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу». Подписчики смогут познакомиться с редкими архивными фото- и видеоматериалами.

Совместная инициатива стран СНГ «позволяет воздать дань памяти героям Великой Отечественной войны на площадке ООН», отметил пресс-секретарь. «Тогда искусство превратилось в одно из важнейших орудий общей борьбы, позволявших правдиво изобразить, в том числе для будущих поколений, трагедию войны и прославить подвиг советского народа», — подключил Стржижовский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для россиян главным праздником остается День Победы. «Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником», — сказал он. Глава государства также выразил уверенность в том, что в каждой российской семье всегда будут «искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма».