Эстония снова обвинила российский Ил-96 в нарушении границы

Главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил экипаж российского самолета Ил-96 в нарушении государственной границы, сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в штабе, утром 7 мая самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло (небольшой остров в Финском заливе в 25 километрах от эстонского побережья, закрытый для посещения и используемый пограничниками), пробыв там менее одной минуты. «Транспондер самолета был включен, но у самолета не было плана полета и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения», — утверждает эстонская сторона.

«Это третье нарушение воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации в этом году», — заключили в штабе.

В сообщении также говорится, что 7 мая МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине и передал ему ноту.

Аналогичный инцидент с Ил-96 в районе Вайндло произошел 5 мая, российского посла также вызывали в МИД.

Эстонские и российские власти не говорили о том, кому принадлежит Ил-96, фигурировавший в инциденте 5 мая. РБК заметил, что утром того дня Ил-96 с бортовым номером RA-96017 после отправки из Москвы пролетел над Финским заливом на расстоянии от Вайндло, затем над Финляндией, Швецией и Норвегией и в итоге долетел до Исландии, но уже к 18:00 вернулся в Москву. Конкретно этот борт принадлежит специальному летному отряду «Россия», который перевозит первых лиц государства. В ведомстве комментариев на этот счет не давали.