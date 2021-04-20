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Посол России получил ноту протеста от Колумбии из-за нарушения воздушных границ

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Фото: Pixabay

Власти Колумбии вручили ноту протеста послу России Николаю Тавдумадзе в связи с тем, что российский самолет нарушил воздушное пространство южноамериканской республики. Об этом сообщила глава колумбийского МИД Клаудия Блум в Twitter-аккаунте ведомства.

Министр отметила, что российские воздушные суда якобы неоднократно «не выполняли условия, определенные в разрешениях на полет, выданных Колумбией».

Блум заявила, что Тавдумадзе проинформировали о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться.

Ранее минобороны Колумбии сообщило, что поднимало истребители на перехват российского самолета. Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на полет через акваторию Колумбии.

В России неоднократно заявляли о том, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

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