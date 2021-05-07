Российский губернатор пригрозил отправить чиновников заготавливать лес

Губернатор Омской области Александр Бурков пригрозил отправить чиновников заготавливать лес за ложные отчеты о пожарной безопасности после крупного пожара в деревне Каракуль. Об этом сообщает РИА Новости.

Бурков раскритиковал глав районов после того, как облетел территорию на вертолете. «Все главы муниципальных образований должны понимать: если они дальше так будут отчитываться, то у кого-то "полетят головы", кто-то дальше поедет "заготавливать лес" на еще более дальний север, чем наш», — заявил он.

Министру региональной безопасности Андрею Кондину объявлен выговор. Всем подчиненным Бурков дал 10 дней на то, чтобы «привести все в порядок».

Пожар произошел днем 6 мая в деревне Каракуль, расположенной в 270 километрах от Омска, где в 33 домах проживают около 60 человек. В результате пожара сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов, где проживали 17 человек. По данным прокуратуры Омской области, причиной пожара стало возгорание камыша около деревни