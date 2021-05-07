Бывший пилот Путина рассказал о его поведении в полете

Гендиректор специального летного отряда (СЛО) «Россия», бывший шеф-пилот президента Константин Терещенко в интервью ТАСС рассказал о поведении Владимира Путина в полете.

По словам Терещенко, если глава государства летит с визитом или рабочей поездкой, то много работает на борту. В работу экипажа он не вмешивается, а какие-либо доклады от летчиков получает через адъютанта.

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«Президент — очень комфортный пассажир. Всегда спокойно относится к любой ситуации. Нет каких-то повышенных требований. Может только поинтересоваться деталями полета или уточнить, есть ли у нас проблемы. По окончании полета всегда благодарит экипаж», — вспомнил Терещенко.

В том же интервью глава СЛО рассказал, что за свою карьеру возил Михаила Горбачева и Виктора Черномырдина, также был вторым пилотом в рейсах с Борисом Ельциным на борту. В 2017 году, по словам Терещенко, президент Путин запретил ему летать.

5 мая СЛО «Россия» исполнилось 65 лет. Отряд обеспечивает перевозку первых лиц государства, воздушный флот ведомства по состоянию на 2016 год насчитывает 67 самолетов и вертолетов различного класса и предназначения.