Бывший пилот рассказал об экстремальном полете с Путиным

Бывший руководитель специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин рассказал об экстремальном полете с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся на сайте телеканала НТВ.

Это произошло во время перелета из Москвы и Санкт-Петербург. «Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5–6 метров попадаем в дичайшую болтанку», — сказал Федорушкин.

По его словам, во время рейса полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. «В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется», — добавил пилот.

Вопреки тяжелым погодным условиям, борт №1 приземлился в Пулково. После этого Путин вызвал Федорушкина в кабинет и спросил, что произошло. «Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90 процентов», — признался пилот.

Когда именно случился этот полет, Владимир Федорушкин не сообщил.

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