Швейцарский истребитель приблизился к самолету «кремлевского пула»

Пул N3 / Telegram

Швейцарский истребитель сопроводил российский самолет Ил-96 специального летного отряд «Россия» с членами журналистского пула президента России Владимира Путина во время полета во Францию. Видео инцидента появилось в Telegram-канале Пул N3.

Известно, что на борту присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и помощник президента России Юрий Ушаков. Сопровождение длилось около пяти минут.

19 ноября 2016 года в минобороны Швейцарии заявили, что истребители, которые пролетели тогда рядом с российским правительственным самолетом Путина, выполняли регулярную проверку. Пресс-секретарь ведомства пояснил, что так делается около 400 раз в год, чтобы уточнить принадлежность самолетов иностранных правительств.

Путин посещает Францию 19 августа с однодневным визитом.

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