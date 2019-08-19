В Кремле отреагировали на сопровождение Ил-96 швейцарскими истребителями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом гостеприимства сопровождение швейцарскими истребителями российского самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия» во время полета во Францию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — рассказал представитель Кремля.

Члены экипажа в свою очередь сообщили, что ситуация штатная.

Ранее 19 августа стало известно, что швейцарский истребитель около пяти минут сопровождал самолет «кремлевского пула». Помимо журналистов на борту воздушного судна находились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. После того, как российский лайнер покинул воздушное пространство Швейцарии, истребители прекратили сопровождение.

Путин посещает Францию с однодневным визитом. Глава государства планирует провести переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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