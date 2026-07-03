Глава Европейского ЦБ не исключила участия в выборах президента Франции

Глава ЕЦБ Лагард допустила досрочную отставку ради выборов президента Франции

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард не исключила досрочного ухода со своего поста ради участия в президентских выборах во Франции, хотя, вероятно, и не в качестве кандидата. Это следует из ее заявлений в беседе с Les Echos, на которую ссылаются Reuters и другие СМИ.

Отвечая на вопрос о перспективах ее ухода из ЕЦБ в связи с выборами, для «участия в ‌политической дискуссии во Франции», Лагард сказала, что это возможно. «Я ​считаю, что голос Европы должен быть услышан ‌в ходе обсуждений вокруг президентских выборов», — подчеркнула она.

В феврале деловые издания Запада сообщили, что европейские чиновники задумали ускорить поиск преемника Лагард, чтобы избежать необходимости решать вопрос ее смены с преемником покидающего в 2027 году Елисейский дворец Эммануэля Макрона, которым с высокой долей вероятности окажется представителем правой оппозиции.

Лагард после этого выступила с опровержением ухода с поста раньше октября 2027-го и сообщила коллегам, что по-прежнему сосредоточена на исполнении своих рабочих обязанностей.

Сейчас, говоря о поддержке того или иного кандидата, а также возможности самой выдвинуться в президенты на выборах, которые состоятся во Франции следующей весной, глава ЕЦБ сначала пообещала подумать над этим, а потом добавила, что шутит и вопрос на повестке не стоит.

«Я бы сказала, что Франция должна играть решающую роль в определении будущего нашего континента. И что без европейской среды и опоры наши экономические перспективы будут по крайней мере неопределенными», — сказала также Лагард (цитата по «Интерфаксу»).