Вопрос смены главы Европейского ЦБ задумали решить до ухода Макрона с поста президента

Bloomberg: В ЕС хотят определить нового главу ЕЦБ до смены президента Франции

Европейские чиновники задумали ускорить поиск преемника Кристин Лагард на посту главы Европейского Центробанка (ЕЦБ), чтобы избежать необходимости решать этот вопрос с новым президентом Франции, который сменит покидающего через год Елисейский дворец Эммануэля Макрона. Об этом пишет Bloomberg, отмечая высокую вероятность того, что новым главой государства станет кандидат от Национального фронта.

Срок полномочий нынешней главы европейского регулятора истекает в октябре следующего года, в то время как имя нового президента Франции станет известно уже в апреле 2027-го. Авторы материала предполагают, что нервозность инвесторов по поводу смены главы Федеральной резервной системы (ФРС) США может побудить чиновников «принять решение как можно скорее».

Отмечается, что единого графика назначения глав ЕЦБ нет, и соглашение по Лагард было частью масштабного пакета сделок по распределению должностей в ЕС, но в нынешней ситуации европейские чиновники могут отказаться от стандартной практики назначения ради «более четкого и быстрого результата».

Марин Ле Пен, которая была основной соперницей Макрона на предыдущих выборах главы Франции, ранее выступала за выход страны из еврозоны, но впоследствии изменила свою позицию. В 2025 году суд вынес ей приговор, в том числе предусматривающий пятилетний запрет на участие в выборах. Если апелляционная инстанция в июле подтвердит это решение, баллотироваться в президенты она не сможет. В свою очередь нынешний лидер французских правых Жордан Барделла заявлял о намерении настаивать на возобновлении программы количественного смягчения ЕЦБ как способа решения усугубляющейся проблемы чрезмерного государственного долга Франции, напоминают журналисты.

На фоне этого и Брюссель, и нынешние власти Франции хотели бы решить вопросы с управлением ЕЦБ досрочно, говорится в материале. При этом побеседовавший с агентством аналитик Антонио Баррозо констатировал отсутствие каких-либо гарантий того, что Ле Пен или Барделла будут чувствовать себя связанными соглашениями, заключенными до возможной победы кого-то из них на предстоящих выборах.

Одним из кандидатов на смену Лагард считается глава Бундесбанка Йоахим Нагель, критикующий Трампа за нападки на ФРС. В числе других ключевых претендентов ранее называли экс-глав ЦБ Нидерландов и Испании Клааса Кнота и Пабло Эрнандес де Коса, причем Кнот, по мнению опрошенных экономистов, является фаворитом.

Сама Лагард, которой прочили место нового руководителя Всемирного экономического форума в Давосе, в июне прошлого года отмечала, что не намерена покидать ЕЦБ досрочно.