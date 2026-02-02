Обвал драгметаллов объяснили реакцией рынка на кандидата Трампа в главы ФРС

Аналитик Тан: Рынки пришли в замешательство из-за кандидатуры Уорша в главы ФРС

Эксперты связали волатильность котировок и резкое падение стоимости золота, серебра, а также других драгоценных металлов с опасениями по поводу того, как предложение президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Кевина Уорша на пост главы ФРС (Федеральная резервная система) повлияет на ситуацию в том числе со снижением ставок. Их объяснения приводит Bloomberg.

«Рынки нервничают», — отметил, в частности, руководитель отдела стратегии и исследований мультиактивов в старейшем немецком банке Berenberg Ульрих Урбан, по словам которого распродажи ценных бумаг и рост волатильности драгметаллов отражают реакцию инвесторов, стремящихся снизить риски.

Уорш, которого Трамп номинировал в главы ФРС в прошлую пятницу, в 2025 году стал поддерживать главу государства, выступая за снижение процентных ставок, что противоречит его давней репутации сторонника жесткой борьбы с инфляцией, говорится в публикации. Тем не менее, то же агентство отмечало ранее, что он «может быть менее склонен к снижению ставок», чем другие рассматривавшиеся кандидаты.

«Рынок находится в замешательстве по поводу того, усилит ли Трамп давление на рынок, чтобы через Уорша подтолкнуть его к более мягкой денежно-кредитной политике», — констатировал на фоне этого главный стратег по Азии в Indosuez Фрэнсис Тан.

Серебро, стоимость которого еще несколько дней назад поднималась выше 120 долларов, 2 февраля падала почти до 70. Обрушившиеся 30 января цены на золото также продолжают снижаться.

