Экономика
10:08, 2 февраля 2026Экономика

Один драгоценный металл подешевел за несколько дней почти вдвое

Обрушение цен на драгметаллы объяснили сходящим на нет спекулятивным резервом
Дмитрий Воронин

Фото: Mishainik / Shutterstock / Fotodom

В начале недели цены на золото и серебро, пережившие в январе рекордное ралли и резко обрушившиеся в прошлую пятницу, 30 января, продолжили падать, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала золото, рухнувшее ранее более чем на 12 процентов, теряло еще около 6 процентов, опускаясь до 4460 долларов за унцию, хотя еще 29 января цена составляла около 5600 долларов. В то же время серебро падало на 8,16 процента до 72,1 доллара за унцию. С учетом того, что в прошлый четверг его стоимость поднималась выше 120 долларов, за несколько дней актив подешевел почти вдвое.

Резкое падение цен на ключевые драгметаллы эксперты объясняют решением президента США Дональда Трампа о выдвижении на пост главы ФРС кандидата с более ястребиной, чем ожидалось, позицией, а также фиксацию прибыли после стремительного подорожания активов.

«Хотя значительная часть роста цен на серебро была обусловлена фундаментальными ‍факторами, на рынке явно сформировался ‍спекулятивный перегрев, и сейчас он, по-видимому, сходит на нет», — цитировало агентство Reuters аналитика Росса Нормана.

