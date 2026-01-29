Реклама

10:07, 29 января 2026

В стремительном подорожании драгоценных металлов увидели признак изменения их статуса

Стоимость серебра впервые превысила $120 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стоимость серебра 29 января впервые превысила 120 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель увеличился на 5,61 процента, до 119,9 доллара, достигая на максимуме 120,52.

Цены на драгоценные металлы после стремительного роста в 2025 году продолжили обновлять исторические максимумы в январе 2026-го практически в ежедневном режиме. Так, серебро еще в прошлом сентябре стоившее 43 доллара за унцию, менее недели назад перешагнуло трехзначную отметку, поднявшись выше 100 долларов, и за шесть дней цена актива выросла еще на 20 процентов.

Как отмечает аналитик Том Ли, события последних месяцев изменили статус золота и серебра, которые на фоне слабеющего из-за геополитики доверия к доллару окончательно перестали восприниматься как нишевые активы для узкого круга инвесторов. Специалист увидел, что драгметаллы больше не являются инструментом «на всякий случай» и превратились в полноценный класс активов, способный конкурировать за внимание капитала.

Ранее 29 января стало известно, что стоимость золота, обновившая прошлой ночью рекорд на уровне 5,2 тысячи долларов за унцию, сутки спустя подскочила выше 5,6 тысячи долларов.

