Экономика
07:35, 29 января 2026Экономика

Унция золота подорожала за сутки на 400 долларов

Мировые цены на золото впервые превысили $5600 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мировые цены на золото в ночь на 29 января продолжили переписывать исторические максимумы, превысив сначала 5400, а затем и 5600 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

Предыдущей ночью стоимость актива впервые поднялась выше 5200 долларов, днем 28 января приблизилась к 5350, а к моменту написания материала составляла 5572,55, подскочив до этого до 5625,89 доллара. Таким образом, только за одни сутки унция бьющего рекорды драгметалла подорожала на 400 долларов.

В условиях геополитической нестабильности прогнозы дальнейшей динамики стоимости золота, являющегося так называемым «защитным активом», весьма противоречивы. Некоторые как, например, агентство Bloomberg, допускают отскок цены до 2500-2700 долларов за унцию, другие видят перспективы ее роста до 10 тысяч, а автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает реальным и уровень 27 тысяч долларов за унцию.

Накануне также стало известно, что акции российских золотодобытчиков резко подорожали. Так, бумаги ЮГК, находящиеся среди лидеров рынка, выросли в цене за месяц на 47 процентов.

