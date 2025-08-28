Экономика
19:20, 28 августа 2025Экономика

Францию назвали стоящей на краю финансовой пропасти

Министр внутренних дел заявил, что Франция находится на краю финансовой пропасти
Дмитрий Воронин

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Франция еще никогда не находилась так близко к финансовой пропасти, как сейчас. Соответствующее заявление главы МВД страны и лидера правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо приводит ТАСС.

«Ситуация крайне серьезная», — подчеркнул политик, выступление которого транслировалось на сайте газеты Le Figaro. В связи с тем, что более половины госдолга находится в руках иностранцев, министр заявил, что речь в этой связи идет уже не только об экономике, но и о «проблеме независимости, суверенитета».

Заявления Ретайо, который, как пишет то же издание, намерен в 2027 году выдвигаться в президенты, прозвучали в контексте очередного правительственного кризиса на пороге которого оказалась Франция. Премьер Франсуа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании (нижней палате парламента) вопрос о доверии правительству, связанный с тем, что госдолг страны «ежечасно увеличивается на 12 миллионов евро».

Сам Байру возглавил кабмин в декабре 2024 года, когда правительству его предшественника Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов, выразили недоверие. Нынешний 74-летний премьер считает, что в случае, если парламент выразит его кабмину недоверие, президент Франции Эммануэль Макрон может объявить очередные (предыдущие состоялись прошлым летом) досрочные выборы.

