Озвучены ожидания от нового премьера Франции

Политолог Кошкин: от нового премьера Франции ждут продуманный бюджет на 2025 год

Во Франции ожидают, что назначенный на пост премьер-министра страны лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру предложит продуманный проект государственного бюджета на 2025 год. Соответствующую оценку, озвученную заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андреем Кошкиным, приводит ТАСС.

Удастся ли Байру дать такой результат, эксперт сказать затруднился, отметив, что «его предшественник пробыл там всего три месяца и не смог решить главную задачу — решить вопрос с деньгами».

Кошкин также обратил внимание, что нового премьера называют основным политическим союзником президента Франции Эммануэля Макрона, но подчеркнул, что оценивать 73-летнего главу правительства будут не в связи с лояльностью, а «по выполнению своих функциональных обязанностей».

Байру возглавил кабмин на фоне масштабного политического кризиса в стране. Парламент в начале декабря принял резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов. Предыдущий кабмин был сформирован только в начале осени и Барнье в первые же дни сетовал на ситуацию с бюджетом, дефицит которого уже в марте превысил пять процентов от ВВП.

Спасать положение дел новые министры решили за счет повышения налогов, в результате Макрону пришлось спешно искать нового премьера. Имеющие большинство мест в Национальном собрании левые уже заявили о намерении добиваться отставки и нового руководителя правительства.