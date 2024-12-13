Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:42, 13 декабря 2024Экономика

Озвучены ожидания от нового премьера Франции

Политолог Кошкин: от нового премьера Франции ждут продуманный бюджет на 2025 год
Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Rebboah / Globallookpress.com

Во Франции ожидают, что назначенный на пост премьер-министра страны лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру предложит продуманный проект государственного бюджета на 2025 год. Соответствующую оценку, озвученную заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андреем Кошкиным, приводит ТАСС.

Удастся ли Байру дать такой результат, эксперт сказать затруднился, отметив, что «его предшественник пробыл там всего три месяца и не смог решить главную задачу — решить вопрос с деньгами».

Кошкин также обратил внимание, что нового премьера называют основным политическим союзником президента Франции Эммануэля Макрона, но подчеркнул, что оценивать 73-летнего главу правительства будут не в связи с лояльностью, а «по выполнению своих функциональных обязанностей».

Байру возглавил кабмин на фоне масштабного политического кризиса в стране. Парламент в начале декабря принял резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов. Предыдущий кабмин был сформирован только в начале осени и Барнье в первые же дни сетовал на ситуацию с бюджетом, дефицит которого уже в марте превысил пять процентов от ВВП.

Спасать положение дел новые министры решили за счет повышения налогов, в результате Макрону пришлось спешно искать нового премьера. Имеющие большинство мест в Национальном собрании левые уже заявили о намерении добиваться отставки и нового руководителя правительства.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

      В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

      Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

      Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

      Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

      Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

      Украинские «Тунгуски» лишились ракет

      За многочисленные нарушения закона в России ограничили доступ к сервису Viber

      На Украине обратились в ФИФА из-за ролика с российским Крымом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше