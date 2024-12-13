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15:06, 13 декабря 2024Мир

Оппозиция заявила о планах вынести вотум недоверия новому премьеру Франции

«Непокоренная Франция» вынесет вотум недоверия новому премьеру Байру
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Франсуа Байру

Франсуа Байру. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Партия «Непокоренная Франция», имеющая большинство мест в парламенте, объявила о планах вынести вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру, так как он не является представителем левых сил. Об этом заявила лидер фракции партии Матильда Пано, передает телеканал BFMTV.

«У страны есть два очевидных выбора: продолжение политики неудач Франсуа Байру или разрыв. Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение [президента Франции Эммануэля] Макрона или цензура. Мы сделали свой [выбор]», — отметила политик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил центриста Франсуа Байру новым премьер-министром страны. О Байру известно, что он трижды участвовал в президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов. Также в 1990-е годы в президентство Франсуа Миттерана, а затем Жака Ширака он занимал пост министра образования.

При этом телеканал BFMTV сообщал, что левая оппозиция потребовала от Макрона принять премьер-министра не от своей партии и отказаться от попыток найти лояльного главу правительства. По их словам, все кандидатуры французского лидера являются «прошлым» и ему нужно выйти из зоны комфорта, чтобы отвечать интересам французов.

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