Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил центриста Франсуа Байру новым премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство France-Presse.

«Президент Республики назначил господина Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — отмечается в материале агентства.

О Байру известно, что он трижды участвовал в президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов. Также в 1990-е годы в президентство Франсуа Миттерана, а затем Жака Ширака он занимал пост министра образования.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что левая и правая оппозиция потребовала от Макрона принять премьер-министра не от своей партии и отказаться от попыток найти себе лояльного главу правительства. По их словам, все кандидатуры французского лидера являются «прошлым» и ему нужно выйти из зоны комфорта, чтобы отвечать интересам французов.