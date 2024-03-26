Дефицит госбюджета второй по величине экономики Европы вырос

Дефицит бюджета Франции достиг 154 миллиардов евро, превысив 5 % от ВВП

Дефицит госбюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг 154 миллиардов евро, превысив отметку в пять процентов от ВВП, а также изначальный прогноз правительства страны, со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (INSEE) сообщает ТАСС.

В материалах отмечается, что в 2022 году дефицит бюджета Франции составлял 4,8 процента ВВП, на фоне чего целевой показатель был установлен на уровне 4,9 процента, однако в итоге он вырос до 5,5 процента. Уровень государственного долга республики в свою очередь превышает 3,1 триллиона евро (110,6 процента ВВП против 111,9 процента годом ранее), подсчитали статистики. В Институте также констатировали, что относительно уровня ВВП расходы государственного бюджета снизились на 3,7 процента после роста на 4 процента в 2022 году.

«Мы привержены цели снизить дефицит государственного бюджета ниже трех процентов в 2027 году», — цитирует агентство комментарий к соответствующей статистике, который дал министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

В феврале 2024 года сообщалось, что кабмин Франции сократит расходы бюджета, чтобы использовать высвободившиеся ресурсы ради отправки Украине военной помощи на три миллиарда евро. Как писали журналисты, сделать это требуется, поскольку без официальных изменений главного финансового документы страны найти такие деньги во Франции не могут.