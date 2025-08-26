Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 26 августа 2025Мир

Премьер Франции оценил возможность роспуска парламента

Премьер-министр Франции Байру: Макрон может распустить парламент из-за недоверия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Victor Velter / Shutterstock / Fotodom

Президент Франции Эммануэль Макрон может распустить парламент в случае выражения недоверия правительству на голосовании 8 сентября. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает BFMTV.

«Президент Республики этого не хочет, однако в любом случае роспуск парламента остается возможным», — сказал политик.

Также, по мнению Байру, Франция сейчас переживает «чрезвычайно тревожный и переломный момент» в истории, который может определить будущее страны.

Ранее стало известно, что партия «Непокоренная Франция» собирается выдвинуть вотум недоверия правительству премьер-министра республики Франсуа Байру. Оппозиция намерена помешать французскому правительству принять бюджет страны на 2026 год, который включает в себя пакет мер «жесткой экономии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

    Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

    Пожилым подсказали способы сохранить хорошую память и острый ум

    Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

    В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

    Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

    Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

    Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

    Посольство России в Киргизии рассказало о контактах с сыном альпинистки Наговициной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости