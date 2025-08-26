Премьер Франции оценил возможность роспуска парламента

Премьер-министр Франции Байру: Макрон может распустить парламент из-за недоверия

Президент Франции Эммануэль Макрон может распустить парламент в случае выражения недоверия правительству на голосовании 8 сентября. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает BFMTV.

«Президент Республики этого не хочет, однако в любом случае роспуск парламента остается возможным», — сказал политик.

Также, по мнению Байру, Франция сейчас переживает «чрезвычайно тревожный и переломный момент» в истории, который может определить будущее страны.

Ранее стало известно, что партия «Непокоренная Франция» собирается выдвинуть вотум недоверия правительству премьер-министра республики Франсуа Байру. Оппозиция намерена помешать французскому правительству принять бюджет страны на 2026 год, который включает в себя пакет мер «жесткой экономии».