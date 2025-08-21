Во Франции выдвинут вотум недоверия правительству

BFMTV: Оппозиция выдвинет вотум недоверия правительству Франции

Партия «Непокоренная Франция» собирается выдвинуть вотум недоверия правительству премьер-министра республики Франсуа Байру. Об этом сообщил координатор движения Мануэль Бомпар, передает BFMTV.

«В первый день парламентской сессии, запланированной на конец сентября, партия "Непокоренная Франция" внесет вотум недоверия с целью свержения правительства и тем самым недопущения реализации плана Байру», — заявил политик.

Отмечаются, что оппозиция намерена помешать французскому правительству принять бюджет страны на 2026 год, который включает в себя пакет мер «жесткой экономии». Кроме того, «Непокоренная Франция» может быть не единственной партией, которая будет настаивать на отставке правительства.

16 января провалился первый вотум правительству Байру. Одной из причин голосования стало продвижение премьер-министром пенсионной реформы, возмутившей движение «Непокоренная Франция».