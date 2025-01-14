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18:47, 14 января 2025Мир

Франция отказалась отменить пенсионную реформу

Премьер Франции Байру: отмена пенсионной реформы стала бы преступлением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Отмена пенсионной реформы во Франции стала бы преступлением, заявил премьер-министр Пятой республики Франсуа Байру. Его цитирует РИА Новости.

«Пенсионная реформа — ключевая для нашей страны и нашей социальной модели. Ее отмена была бы преступлением против нашей страны. Это означало бы повесить бремя оплаты пенсии наших граждан на молодое поколение», — объяснил глава французского правительства.

По словам Байру, возможен пересмотр и доработка реформы для того, чтобы учесть все интересы и «прийти к согласию».

Весной 2023 года во Франции на фоне обсуждения повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет проходили масштабные протесты.

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