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20:22, 16 января 2025Мир

Во Франции провалился вотум недоверия правительству

Во Франции провалился первый вотум недоверия правительству Байру
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastien Toubon / Globallookpress.com

Первый вотум недоверия правительству премьер-министра Фрации Франсуа Байру, инициированный левыми силами, провалился. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Резолюция о недоверии премьер-министру: за — 131. Необходимое большинство в 289 голосов не достигнуто, вотум не принят», — сказал председатель нижней палаты Национального собрания Яэль-Брон Пиве.

Таким образом, против вотума недоверия проголосовало «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Без голосования депутатов от правой партии левой оппозиции не хватит голосов, чтобы сместить действующее правительство.

Одной из причин выдвижения вотума недоверия стало продвижение политиком пенсионной реформы, возмутившей движение «Непокоренная Франция». В частности, Байру заявил, что отмена данной меры во Франции стала бы преступлением. По словам главы правительства, возможен пересмотр и доработка реформы для того, чтобы учесть все интересы и «прийти к согласию».

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