Ле Пен заявила о возможном отказе от участия в президентских выборах по одной причине

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что может отказаться баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года, если апелляционный суд не отменит действующий запрет на ее участие в выборах. Об этом сообщает Politico.

Политик должна вновь предстать перед судом 13 января. Она намерена обжаловать обвинительный приговор по делу о растрате средств Европейского парламента, в результате которого суд назначил ей пятилетний запрет на занятие выборных должностей.

Если же суд оставит приговор в силе и политика вновь лишат права избираться, она пообещала принять это решение и передать руководство своему 30-летнему протеже Жордану Барделле.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.