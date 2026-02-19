Глава ЕЦБ неоднозначно отреагировала на слухи о ее досрочной отставке

Глава ЕЦБ на фоне слухов об отставке сообщила, что сосредоточена на работе

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила коллегам, что по-прежнему сосредоточена на исполнении своих рабочих обязанностей, а о ее намерении уйти в отставку они узнают первыми. О реакции главы регулятора на сообщения СМИ со ссылкой на четыре источника сообщили журналисты Reuters.

Собеседники агентства восприняли столь неоднозначный комментарий, прозвучавший на фоне слухов о досрочном уходе главы регулятора, как сигнал о том, что о такой отставке речь не идет.

В свою очередь глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, анонсировавший несколько дней назад свою досрочную отставку, заявил, что считает данные о планах Лагард слухом. «Мне это не кажется достоверной информацией», — сказал он.

Полномочия де Гало, как и у Лагард, истекали осенью 2027 года, но он, заявив, что покинет пост уже с 1 июня 2026-го, назвал такое решение личным. В понедельник, 16 февраля, из публикации Bloomberg стало известно, что европейские чиновники задумали ускорить поиск преемника Лагард, чтобы избежать необходимости решать вопрос смены главы ЕЦБ с новым президентом Франции, который сменит покидающего через год Елисейский дворец Эммануэля Макрона и с высокой долей вероятности окажется представителем правой оппозиции. Спустя два дня, вслед за рассуждениями коллег, о планах Лагард уйти досрочно написала Financial Times.

