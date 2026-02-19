Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:57, 19 февраля 2026Экономика

Глава ЕЦБ неоднозначно отреагировала на слухи о ее досрочной отставке

Глава ЕЦБ на фоне слухов об отставке сообщила, что сосредоточена на работе
Дмитрий Воронин

Фото: Boris Roessler / picture alliance via Getty Images

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила коллегам, что по-прежнему сосредоточена на исполнении своих рабочих обязанностей, а о ее намерении уйти в отставку они узнают первыми. О реакции главы регулятора на сообщения СМИ со ссылкой на четыре источника сообщили журналисты Reuters.

Собеседники агентства восприняли столь неоднозначный комментарий, прозвучавший на фоне слухов о досрочном уходе главы регулятора, как сигнал о том, что о такой отставке речь не идет.

В свою очередь глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, анонсировавший несколько дней назад свою досрочную отставку, заявил, что считает данные о планах Лагард слухом. «Мне это не кажется достоверной информацией», — сказал он.

Полномочия де Гало, как и у Лагард, истекали осенью 2027 года, но он, заявив, что покинет пост уже с 1 июня 2026-го, назвал такое решение личным. В понедельник, 16 февраля, из публикации Bloomberg стало известно, что европейские чиновники задумали ускорить поиск преемника Лагард, чтобы избежать необходимости решать вопрос смены главы ЕЦБ с новым президентом Франции, который сменит покидающего через год Елисейский дворец Эммануэля Макрона и с высокой долей вероятности окажется представителем правой оппозиции. Спустя два дня, вслед за рассуждениями коллег, о планах Лагард уйти досрочно написала Financial Times.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

    Инфляционные ожидания россиян упали

    Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

    Названы главные причины разряда автомобильного аккумулятора в морозы

    В России напомнили о нарушении Хрущевым трех конституций после слов его правнучки о Крыме

    В МИД оценили возможность участия стран ЕС в следующем раунде переговоров по Украине

    Популярная российская актриса восхитила фанатов внешностью после похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok