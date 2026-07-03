Климатолог объяснил необычные температурные рекорды в России

Климатолог Карнаухов назвал температурные рекорды в Заполярье экстраординарными

Климатолог Алексей Карнаухов в беседе с «Царьградом» назвал необычной ситуацию с температурными рекордами в российском Заполярье. По его словам, происходящее заметно выделяется даже на фоне аномальной жары, которая этим летом наблюдается в Европе.

Ученый обратил внимание, что в европейских странах новые температурные максимумы обычно превышают прежние значения на один-два градуса. Однако в российской Арктике картина оказалась совсем иной.

«В Европе жара если и ставит рекорды, то на полградуса, на градус. В каких-то регионах, может, на два градуса. А вот то, что мы видим в Заполярье, действительно по-настоящему необычно, — заявил Карнаухов, — То, что сейчас у нас в Заполярье происходит, это экстраординарно, сразу на десять градусов, понимаете?»

В качестве примера эксперт привел остров Белый в Карском море, где температура воздуха достигла плюс 28 градусов. Предыдущий максимум для этой территории составлял плюс 19 градусов.

По мнению климатолога, подобные явления связаны с продолжающимся изменением климата. Он отметил, что новые температурные рекорды фиксируются все чаще и становятся более выраженными.

Карнаухов также напомнил о рекордной жаре в Европе. По его словам, еще в прошлом году там впервые была зарегистрирована температура выше плюс 50 градусов. Ранее подобные показатели на континенте не наблюдались.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в 15 регионах России в ближайшие дни ожидается опасность пожаров из-за высокой температуры. Центральные регионы страны синоптическая ситуация не затронет.