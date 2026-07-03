Министру обороны России доложили обстановку в Крыму

Главы Крыма и Севастополя доложили министру обороны обстановку на полуострове

Главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев доложили министру обороны России Андрею Белоусову обстановку на полуострове. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе «Макс».

«Министр обороны встретился с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове», — говорится в сообщении.

Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота, где ему доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. В частности, командующий объединением Сергей Пинчук доложил ему о решаемых задачах, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе.

Ранее глава Минобороны назвал приоритетной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов. Он также поручил наращивать боевые возможности береговой системы обнаружения и средств отражения воздушного нападения.