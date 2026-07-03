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13:20, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Главная достопримечательность острова в европейской стране напомнила Варламову о пельменях

Блогер Варламов заявил, что лавровый лес на острове Мадейра напомнил ему о пельменях
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил главную достопримечательность острова Мадейра в Португалии — лавровый лес, и признался, что он напомнил ему о пельменях. Видео из путешествия по этой части европейской страны доступно на его YouTube-канале.

«Тут [растет] огромный лавр. Именно отсюда начинается вкусная кастрюлька с пельменями. Здесь — мадейрское высокогорье и лавровые леса. Еще перчик здесь должен расти. И сметанка. Обязательно», — поиронизировал блогер.

Он добавил, что многие туристы, посещающие лавровый лес, отрывают листья на память, из-за чего деревья огородили специальными заборами.

Ранее Варламов вспомнил, как рассказал европейцу о гречке с молоком и столкнулся с его непониманием. По словам блогера, его приятель был убежден, что это популярное в России блюдо ему не понравится.

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