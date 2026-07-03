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13:09, 3 июля 2026Экономика

Аномальная жара обрушилась на российские регионы

Синоптик Шувалов: На север России пришла аномальная жара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На север России и южное побережье Северного Ледовитого океана обрушилась аномальная жара. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает РИА Новости.

«Самая большая погодная аномалия наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана», — подчеркнул синоптик.

Так, в Норильске три дня подряд температура воздуха поднималась до отметки в плюс 30 градусов Цельсия. Теперь волна резкого потепления смещается на восток, отметил Шувалов. «В Тикси температура поднимется до плюс 25 градусов, затем все уйдет дальше на север Якутии», — уточнил метеоролог.

Жаркая погода также ожидается в Алтайском крае — там воздух прогреется до плюс 33-35 градусов.

Ранее жителей 15 регионов России предупредили о высокой опасности пожаров в ближайшие дни. Риск возгораний есть в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми и ряде других областей.

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