Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 3 июля 2026Силовые структуры

Слежка за российской военной техникой довела мужчину до госизмены

В Подмосковье следившему для Украины за военной техникой мужчине дали 14 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Московской области к 14 годам колонии строгого режима приговорили россиянина Ярослава Винокурова по уголовному делу о государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, осужденный по собственной инициативе вышел на связь с представителями иностранного государства, воспользовавшись социальной сетью и предложил свои услуги. После он принялся следить за российской военной техникой и сообщать о ее передвижениях куратору. Суд полагает, что информация могла использоваться противником для нанесения ущерба российской армии.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Суд освободил сделавшую фотографию кальяна на пасхальном куличе

    Назван способ предотвратить половину случаев деменции

    В России зафиксировали ажиотажный спрос на один тип машин

    Главная достопримечательность острова в европейской стране напомнила Варламову о пельменях

    Глава Европейского ЦБ не исключила участия в выборах президента Франции

    Одна из стран ЕС заявила о готовности блокировать санкции против России

    Банк России урежет закупку валюты в два раза

    Аномальная жара обрушилась на российские регионы

    Министру обороны России доложили обстановку в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok