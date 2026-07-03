Слежка за российской военной техникой довела мужчину до госизмены

В Подмосковье следившему для Украины за военной техникой мужчине дали 14 лет

В Московской области к 14 годам колонии строгого режима приговорили россиянина Ярослава Винокурова по уголовному делу о государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, осужденный по собственной инициативе вышел на связь с представителями иностранного государства, воспользовавшись социальной сетью и предложил свои услуги. После он принялся следить за российской военной техникой и сообщать о ее передвижениях куратору. Суд полагает, что информация могла использоваться противником для нанесения ущерба российской армии.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию Украины.