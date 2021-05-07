Опубликована первая фотография неуправляемой китайской ракеты

Астрономы Virtual Telescope Project, базирующего в Италии, опубликовали первую фотографию неуправляемой китайской ракеты Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска. Об этом сообщается на сайте проекта.

В момент снимка тяжелая ракета-носитель находилась на высоте примерно 700 километров и выглядела как светящийся огонек. По словам специалистов, хотя Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, небо было довольно светлым, однако телескопу удалось отследить объект, обозначаемый как CZ-5B R/B. В нижней части снимка заметен «след», образованный эффектом размытия из-за яркости объекта, когда свет насыщает пиксели ПЗС-матрицы.

Длина корпуса 18-тонной ракеты достигает 30 метров, а ширина — около пяти метров. Ракета перемещается со скоростью 6,4 километра в секунду, а один оборот вокруг планеты совершается менее чем за два часа.

Ожидается, что ракета упадет на Землю в субботу, 8 мая, при этом могут быть затронуты населенные районы, предупреждает правительство США. Точное место падения пока невозможно рассчитать.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» (CZ-5B) вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным, однако позднее ракета вышла из-под контроля.