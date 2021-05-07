На Украине сварили для британцев самогон из чернобыльских яблок

Представители спецслужб Украины изъяли 1500 бутылок самогона с названием Atomik, сваренного из яблок, которые вырастили рядом с Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте компании Chernobyl Spirit, производящей напиток.

Как уточняет «Би-би-си», алкоголь находился на ликероводочном заводе в Карпатах. Позднее его доставили в прокуратуру Киева. По информации производителя, партия предназначалась для экспорта в Великобританию. Уточняется, что соответствующие акцизы были получены.

Один из основателей Chernobyl Spirit, профессор Портсмутского университета Джим Смит отметил, что, скорее всего, украинские спецслужбы обвиняют их в использовании поддельных украинских акцизных марок. «Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — сказал он.

Chernobyl Spirit позиционирует свой алкогольный напиток как первый продукт, произведенный на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению после аварии 1986 года. Украинские и британские ученые установили, что слаборадиоактивные продукты из чернобыльской зоны можно перегонять для изготовления спиртных напитков.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.