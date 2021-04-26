Российский физик развеял популярный миф о последствиях аварии в Чернобыле

Завлабораторией радиометрических и спектрометрических исследований человека и окружающей среды ФГБУ ГНЦ Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА Владимир Яценко в интервью газете «Известия» рассказал, какой миф о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС удивляет его больше всего.

В беседе с изданием он развеял популярную легенду о том, что после аварии на свет стали появляться животные с тремя ногами и двумя головами. «Генетические дефекты у животных могут быть, но не из-за Чернобыля. Телята с отклонениями рождались и раньше, но они умирали и их просто выбрасывали, а после катастрофы стали больше обращать внимание, и объяснили люди это влиянием радиации», — пояснил ученый.

Физик также подчеркнул, что генетические изменения вследствие влияния радиационного излучения маловероятны. Сейчас, как считает Яценко, путешествия в пострадавшую от взрыва Припять уже безопасны. Кроме того, за обстановкой там следит целая команда специалистов.

После аварии на четвертом энергоблоке Яценко руководил одной из бригад экстренного реагирования, делал замеры под и над реактором, а также обеспечивал безопасность ликвидаторов.

Ранее один из ликвидаторов катастрофы, бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов описал свои ощущения от радиации. По словам полковника, излучение оставляет вкус металла во рту, а через некоторое время создается ощущение, что кожа находится под палящем солнцем.