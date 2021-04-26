Ветеран ФСБ рассказал о вычислении в Чернобыле иностранных шпионов

Генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук в интервью РИА Новости рассказал о вычислении в Чернобыле иностранных шпионов.

По словам собеседника агентства, иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить данные о том, что происходило в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года, каковы причины катастрофы и как действует государственная система СССР в ликвидации последствий произошедшего.

Однако советская контрразведка смогла выявить тех, кто пытался добыть и передать эту информацию за рубеж. Так, одновременно в Чернобыле были задействованы несколько десятков тысяч военных. Кроме того, в районе атомной станции работали закрытые институты, конструкторские предприятия, оборонные предприятия. «Надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов». — рассказал Ткачук.

Для того, чтобы выявить иностранных шпионов контрразведка внимательно изучала материалы на людей, пребывающих в Чернобыльскую зону. Так, подозрения вызывали люди, которые «инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль». По словам Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась. «Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены», — сказал генерал-майор.

В Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС отмечается, что радиационная обстановка на территориях России, пострадавших после Чернобыльской аварии, значительно улучшилась за минувшие годы. Уровень радиации в реках и колодцах также на два-три порядка ниже, чем в 1987 году. Исключение составляют непроточные водоемы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек.