В России оценили последствия Чернобыльской аварии спустя 35 лет

Радиационная обстановка на территориях России, пострадавших после Чернобыльской аварии, значительно улучшилась за минувшие годы. Об этом говорится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что наибольшему радиационному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

«За 35 лет в результате радиоактивного распада радиационная обстановка на загрязненных территориях существенно улучшилась. Число населенных пунктов в зонах загрязнения заметно сократилось, в первую очередь, за счет слабозагрязненных территорий», — говорится в докладе.

Уровень радиации в реках и колодцах также на два-три порядка ниже, чем в 1987 году, оценили специалисты. Исключение составляют непроточные водоемы. Также превышение фиксируется в древесине, проблемы в лесных массивах имеют более длительный характер, поэтому требуется проведение специальных мероприятий для улучшения экологической ситуации.

Отклонение от нормативов наблюдается в 11 хозяйствах на юго-западе Брянской области, особенно это касается животноводческой продукции, мяса и молока. Ситуация может продолжаться до 2025-2030 годов, говорится в докладе.

Отмечается, что через 35 лет после Чернобыльской катастрофы на территориях отчуждения уже можно осуществлять хозяйственную деятельность, для этого необходимо официальное снятие ограничений по статусу зон радиоактивного загрязнения.

Ранее один из ликвидаторов Аварии на Атомной электростанции в Чернобыле бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов описал свои ощущения от воздействия радиации. По его словам, она имеет свой вкус и определенным образом воздействует на кожу.