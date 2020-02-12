Спасавшие облученные вертолеты из Чернобыля военные остались без льгот

В течение почти 15 лет служившие в Воронеже военные, которые ликвидировали последствия чернобыльской катастрофы за пределами зоны отчуждения и обрабатывали облученные вертолеты, безрезультатно пытаются добиться от властей положенных им льгот. Сейчас в живых остались только семеро, суды продолжают отказывать им в статусе ликвидаторов, пишет «Коммерсантъ».

Военный пенсионер, в прошлом заместитель командира части Анатолий Иванов рассказал изданию, что начал обращаться в различные ведомства в 2000-х годах. Сначала он пошел в военную прокуратуру, где ему сказали, что право на льготу имеют только те, кто работал в пределах 30 километров от Чернобыльской АЭС, хотя в соответствующем законе такой формулировки нет. «Там сказано, что неважно, где именно проводились работы по ликвидации последствий», — пояснил собеседник газеты.

Материалы по теме Уроки Чернобыля Почему люди боятся возвращаться в зону

Около десяти лет мужчина спорил с прокуратурой и Минобороны. В 2014 году он и еще 11 человек направили бумаги на получение статуса в комиссию Западного военного округа. Ликвидатором признали только одного, документы остальных якобы были утеряны. К 2019 году в живых остались Иванов и шесть его бывших подчиненных, вместе они решили подать в суд на ведомство, однако трижды их иск оставался без удовлетворения. Причина — военнослужащие не находились в зоне отчуждения. Истцы собираются оспаривать решение в Верховном суде.

По словам военного пенсионера, последствиями облучения для него и товарищей стали онкологические заболевания, инфаркты и инсульты. Свой первый инфаркт он пережил в 34 года, потом последовал еще один и два инсульта. Анатолий Иванов предположил, что власти не дают им статус, пытаясь сэкономить. Так, в ликвидации чернобыльской катастрофы участвовали более 300 вертолетов, которые потом обрабатывали по месту базирования. «Представляете, сколько нужно денег на таких, как мы?» — добавил бывший военный.

Войсковая часть №21854, где служил Анатолий Иванов, в апреле 1986 года направила в Припять два вертолета Ми-6, которые занимались авиаразведкой и ликвидацией катастрофы. Там они совершили более 20 полетов, в том числе сбрасывали реагенты над открытым реактором. По возвращении радиационный фон от них превышал норму в тысячи раз. Для их дезактивации в части создали специальную команду из 52 человек, которые 2,5 года всеми способами безуспешно пытались снизить уровень радиации. В итоге вертолеты отправили в могильник, работавшие с ними люди получили от 20 до 130 рентген, Иванов — 78 рентген, указывает «Коммерсантъ». В 1998 году всех признали участниками ликвидации последствий катастрофы, но статус не дали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!