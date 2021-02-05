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В Госдуме предостерегли Украину от ядерного топлива из США и «второго Чернобыля»

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Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Переход Украины на ядерное топливо из США сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы, предостерег член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 5 февраля.

«Американское ядерное топливо технологически не предназначено для нынешнего класса атомных электростанций Украины, построенных в Советском Союзе», — пояснил парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что речь идет о риске «второго Чернобыля».

Накануне исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о намерении заменить ядерное топливо, получаемое из России, на американский аналог. Он пояснил, что заменить топливо Киев планирует не позже 2023 года.

Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании после 2021 года превысит долю импорта топлива от российского ТВЭЛ — производственного холдинга, входящего в состав госкорпорации «Росатом».

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.

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