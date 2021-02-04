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Украина захотела заменить российское ядерное топливо американским

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Юрий Витренко
Юрий Витренко
Фото: страница Юрия Витренко в Facebook

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко захотел заменить ядерное топливо, получаемое из России, на американский аналог, пишет «Интерфакс-Украина».

Свою идею глава ведомства озвучил на презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды. Он пояснил, что заменить топливо Киев планирует не позже 2023 года. «Без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся», — сказал Витренко.

Основным поставщиком ядерного топлива для АЭС Украины на протяжении двух десятилетий оставался российский ТВЭЛ — производственный холдинг, входящий в состав госкорпорации «Росатом». Теперь для некоторых станций Киев приобретает продукцию американской Westinghouse Electric. В сентябре 2020 года компания подписала контракт с украинской НАЭК «Энергатом» о поставках энергоносителей для реакторов Ровненской АЭС.

Киев намеревался покончить с зависимостью от российского ядерного топлива еще в 2017 году. Бывший министр энергетики страны Игорь Насалик полагал, что в течение нескольких лет страна добьется превышения объема американских поставок над российскими.

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