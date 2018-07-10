Украина объяснила планы по ядерной сделке с Россией «подставой»

Письмо в адрес «Росатома», в котором говорится о заинтересованности Киева в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики, является фейком. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалык в разговоре с изданием «Экономическая правда».

Министр продемонстрировал другое письмо, где речь идет лишь о готовности обсудить состояние реализации совместных проектов. По словам источника издания, первое письмо подлинное, но Насалык мог заверить его, не читая из-за огромного количества документов. Министр полагает, что ему передали письмо на подпись, чтобы подставить.

Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Игорь Насалык в своем письме на имя первого замдиректора «Росатома» Кирилла Комарова предложил наращивать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Отмечалось, что в послании также подтверждалась заинтересованность Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Россией.

Материалы по теме Синдром Донбасса Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно

В 2010 году Россия и Украина приняли решение о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. В середине 2015-го Киев заморозил проект.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!